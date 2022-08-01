مزاد علني لبيع موتوسيكلات وتكاتك تابعة لجهات حكومية بالجيزة الاثنين المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أغسطس 2022، لبيع مجموعة من البضائع «موتوسيكلات» و«تكاتك» تابعة لعدة جهات حكومية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.

موتوسيكلات وتكاتك من أنواع مختلفة

ووفقاً للموقع الرسمي التابع الهيئة العامة للخدمات الحكومية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكدت أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد الاثنين المقبل الذي يوافق الثامن من أغسطس من الشهر الحالي تتضمن «موتوسيكلات» و«تكاتك» من طرازات وماركات مختلفة، تباع خردة بمخزن جرزا في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت «الخدمات الحكومية»، إحدى هيئات وزارة المالية، أن جلسة المزاد العلني ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الاثنين المقبل الموافق لـ8 أغسطس الحالي لبيع «التكاتك» و«الموتوسيكلات» بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية» على «فيس بوك»، تصل قيمة كراسة الشروط إلى 400 جنيه، مشددة على أن كراسة الشروط شرط أساسي حتى يتمكن الفرد من دخول قاعة المزاد العلني.

10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت

كما اشترطت الهيئة الحكومية إبراز إيصال يفيد دفع الفرد قيمة التأمين المؤقت اللازم لدخول قاعة وحضور جلسة المزاد العلني، بقيمة لا تقل عن 10000 جنيه، يتم استردادها عقب الانتهاء من جلسة مزاد الاثنين المقبل مباشرة في حالة عدم رسو المزاد على صاحب قيمة التأمين.

وشددت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، على ضرورة إبراز صورة من بطاقة الرقم القومي سارية عند دخول قاعة المزاد للأفراد الذين يرغبون في شراء لوط واحد من البضائع المدرجة للبيع، بينما يتطلب شراء أكثر من لوط إحضار صورة من السجل التجاري للعميل وبطاقة ضريبية في أي قطاع سواء القطاع الزراعي أو التجاري أو الصناعي.