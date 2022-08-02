«موديز»: الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى 4% في 2023

تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الزخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، في ظل مواصلة البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة التشدد المالي والنقدي برفع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 2.5% للمرة الأولى منذ عام 2018.

تباطؤ الزخم الاقتصادي الأمريكي والأوروبي

وقالت وكالة «موديز»، للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها أمس، الإثنين، الموافق الأول من أغسطس، بشأن الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، إنّ البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي، وفقاً لوكالة رويترز.

وتوقعت «موديز»، بحسب ما نقلته «رويترز»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1% هذا العام و1.3% في 2023 مؤكدة أنها تتوقع أن تواصل لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة.

موديز: ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 4% في 2023

وتوقعت «موديز»، رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنهاية العام الحالي 2022 لتتراوح بين 3.5% و3.75% كما ترتفع خلال العام المقبل 2023 حتى مستويات 4%، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 2.2% بنهاية العام الجاري وبنسبة 0.9% في العام المقبل 2023 وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار تشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في 27 من شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الحالي لتصل مستويات الفائدة إلى نحو 2.5% وهي مستويات لم تصل إليها أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 2018 وسط توقعات باستمرار البنك الأمريكي في مواصلة سياسة التشدد النقدي.