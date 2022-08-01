أمريكا تعلن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، حزمة إضافية جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، بقيمة 550 مليون دولار.

الصواريخ عالية الحركة

وذكرت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه المساعدات الأمريكية الجديدة لـ كييف تشمل كمية من الطلقات النارية وكميات أخرى غير معلنة من الذخيرة الإضافية لأنظمة الصواريخ عالية الحركة.

الحرب الروسية الأوكرانية

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عددًا من حزم المساعدات الأمنية لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.