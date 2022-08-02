تفاصيل شهادات أميرالد من البنك العربي الأفريقي.. عائد يصل إلى 110%

يبحث كثير من المواطنين عن أفضل الأوعية الادخارية التي تدر دخلا وعائدا جيدا، في أوقات ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتعد العوائد التراكمية لشهادات الادخار والاستثمار أحد أبرز الأوعية التي تجذب ملايين العملاء، نظرا لارتفاع قيمة العوائد مع انتهاء مدة استحقاق الشهادة الاستثمارية.

وبحسب الصفحة الرسمية للبنك العربي الأفريقي على فيس بوك، يمنح البنك عوائد مرتفعة على شهادات أميرالد ذات الآجال المتعددة والمختلفة، سواء لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات.

العائد التراكمي لشهادة أميرالد 10 سنوات

ويصل العائد التراكمي لآخر أنواع شهادات أميرالد ذات الـ10 سنوات فيصل إلى 110% من قيمة الشهادة الأساسية في نهاية السنة العاشرة، والتي تصرف أرباحها السنوية بمتوسط أسعار فائدة 10.75%، بينما أرباحها بسعر عائد 10.62%، وعند صرف العائد بشكل شهري يكون العائد 10.25%.

العائد التراكمي لشهادة أميرالد الثلاثية

ويصل العائد التراكمي «العائد الإجمالي في تاريخ نهاية مدة استحقاق الشهادة» في نهاية السنة الخامسة من قيمة مبلغ الشهادة الأساسية لشهادة «أميرالد 3 سنوات» إلى نحو 54%، ويصل عائدها إلى 10.37% حال صرف العائد بشكل شهري وترتفع إلى 10.62% عند صرف العائد كل ربع شهر بينما تصل إلى 10.75% عند صرف العائد سنويا.

العائد التراكمي لشهادة أميرالد السباعية

ووفقا للبنك العربي الأفريقي الدولي، يصل العائد التراكمي لشهادة أميرالد ذات 7 سنوات إلى 77% من إجمالي المبلغ الأساسي للشهادة، بعد ارتفاع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري مؤخرا، إذ يصل عائدها الشهري إلى 10.31% ويزيد إلى 10.56% عند صرف العائد كل 3 أشهر، ويرتفع إلى 10.68% عند الصرف كل 6 أشهر وأخيرا 10.81% عند صرف العائد سنويا.