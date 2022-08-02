طبيبة صحة نفسية عن أسباب الخلافات الزوجية: «سوء اختيار ورفع للتوقعات»

أكدت الدكتورة إيناس أحمد، دكتور الصحة النفسية ورئيسة الوحدة الفرعية لحماية الطفل بحي منتزة أول، أن أكثر أسباب الخلافات الزوجية، وفقًا للدراسات والحالات التي جرى رصدها هي سوء الاختيار وارتفاع سقف التوقعات لدى الزوجين وتضارب وجهات النظر حول الأطفال، وعدم القدرة على إدارة أموال الزوج أو سوء الحالة الاقتصادية، وكذلك عدم تخصيص الوقت الكافي كل منهما للآخر وضغوط العمل، والتقليد والتطلع للآخرين، والمسؤوليات المنزلية والأدمان.

قضايا ومشكلات الأسرة المؤثرة على الطفولة

وأضافت دكتورة الصحة النفسية، خلال المؤتمر الدولى للتربية الأسرية وأثرها على المشكلات الاجتماعية وانعكاسها على الصحة النفسية للأسرة، والذي أقيم بنادي المعلمين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمود منسي عميد كلية التربية جامعة دمنهور الاسبق واستاذ علم النفس التربوى ومجموعة من اساتذة الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الاسكندرية، اليوم، أنها قدمت ورقة عمل بعنوان «قضايا ومشكلات الاسرة المؤثرة على الطفولة» مؤكدة خلالها أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء وتكوين المجتمع.

دعم الأسر من خلال لجنة حماية الطفل

وشددت رئيسة الوحدة الفرعية لحماية الطفل بحى المنتزة أول، على أهمية دعم الأسر من خلال لجنة حماية الطفل والخدمات والانشطة المقدمة من خلالها وأثرها فى حل مثل هذه المشكلات.

وأوضحت أن الأسرة هي التي تتيح للإنسان تلبية أحتياجاته الشخصية الفطرية، و المسئولة عن تنشئة الأطفال والنشئ تربية سوية وتعزز لديهم القيم والأخلاق، حيث إن صلحت الأسرة صلح المجتمع كله.