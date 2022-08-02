العثور على جثة مراهق بأحد شوارع المرج.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مراهق بأحد شوارع المرج، تزامنًا مع نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، كما قررت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على جثة بالمرج

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا بالعثور على جثة بأحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعى «حسام.أ.س»، في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين خلو جثة الشاب من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

ورجحت تحريات مباحث شرطة المرج عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن المتوفي معروف عنه إدمان المواد المخدرة، متوقعة أن يكون سبب الوفاة، تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة ما تسبب في وفاته نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وصرحت بدفن الجثة.