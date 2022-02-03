أسماء الفائزين في جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، جوائز المعرض بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وذلك في القاعة الرئيسية في بلازا 1، وجاءت كالتالي:

وفاز الكاتب أحمد مجدي همام، بروايته «موت منظم» بجائزة أفضل رواية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، وفازت «البشر والسحالي» للكاتب حسن عبد الموجود، بجائزة أفضل مجموعة قصصية، وفاز «رحلة في فكر الناقد العربي ومقترح لقراءة النص»، للكاتب شعبان عبد الحكيم محمد سيد، بجائزة النقد الأدبي.

«حفل تنكري» يفوز بجائزة الكتابة للطفل

وفاز الكاتب هشام محمد السيد علوان، بكتابه «حفل تنكري» الصادر عن دار بدائل للنشر، ورسومات الفنانة نعمة نجيب زيدان، بجائزة الكتابة للطفل، ضمن جوائز المعرض، وفازت سماح أبو بكر عزت تفوز بجائزة خاصة عن «قنال لا تعرف المحال»

فازت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، بكتابها «قنال لا تعرف المحال» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجائزة خاصة، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.

«قنال لا تعرف المحال» تدور حول أزمة السفينة «إيفرجيفن» التي جنحت في مياه قناة السويس وشغلت العالم كله، ويحكي عن بطولة المصريين وكيف استطاعوا بمفردهم وبجهود كبيرة تعويم السفينة دون أي مساعدة خارحية في ستة أيام فقط، وهو ما أدهش العالم، كما توضح أهمية قناة السويس دوليا.

«شجر النبي» لـ سعيد شحاتة يفوز بجائزة شعر العامية

فاز الشاعر سعيد شحاتة، بجائزة شعر العامية، عن ديوانه «شجر النبي» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.

«عن موت سائق الدراجة» يفوز بجائزة شعر الفصحى

فاز الشاعر عبيد عباس عبيد علي، بجائزة شعر الفصحى عن ديوانه «عن موت سائق الدراجة» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.

«القدم السكري» يفوز بجائزة الكتاب العلمي

فاز الكاتب أحمد عبد الحميد طه إبراهيم، بجائزة الكتاب العلمي، عن كتابه «القدم السكري» الصادر عن دار الفاروق للنشر، ضضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتقدم جوائز المعرض بحسب بيان صدر قبل قليل، في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

وجائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

إيهاب الملاح يفوز بجائزة الدراسات الإنسانية

فاز الكاتب إيهاب الملاح بكتابه «طه حسين.. تجديد ذكرى عميد الأدب العربي» الصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، بجائزة الدراسات الإنسانية، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(53) لعام 2022، بدءا من 8 ديسمبر وحتى آخر ديسمبر 2021.

وتقدم جوائز المعرض بحسب بيان صدر قبل قليل، في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.