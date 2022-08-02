جامعة حلوان تُعلن خطة تدريبية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة حلوان عن خطة تدريبية لشهر أغسطس 2022، تستهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات بالجامعة.

تطوير العملية التعليمية وتبادل الخبرات

وأكد الدكتور حسام رفاعي، اهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التي تأتي من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم في تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

كما أكدت الدكتورة منى أبو هشيمة، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وأن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كلٌ وفق تخصصه.

وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر أغسطس 2022 «أون لاين»، كالآتي:

- ⁦⁩استراتيجيات التدريس الحديثة وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 أغسطس.

- ⁦⁩إدارة الفريق البحثي وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 14-15 أغسطس.

⁦⁩- إدارة الأزمات والكوارث في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أغسطس.

⁦⁩- أخلاقيات البحث العلمي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والإثنين 21-22 أغسطس.

- ⁦⁩الجوانب القانونية بالجامعات المصرية في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 3-24 أغسطس .

-⁦⁩ Microsoft Teams في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والإثنين 28-29 أغسطس.

دورات دار الضيافة بالحرم الجامعي

أما الدورات التي تقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالي:

- ⁦⁩مهارات العرض الفعال في الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أغسطس .

- ⁦ التخطيط الإستراتيجي - الساعة التاسعة صباح يومي الإثنين والثلاثاء 22-23 أغسطس .

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