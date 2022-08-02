حملة لرفع الإشغالات وتحسين المظهر العام بحي دار السلام

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، لتطوير كورنيش النيل بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة وإدارة الحدائق والتشجير بالحي، باستكمال أعمال دهانات الأرصفة و البردورات وتطوير الكورنيش بنطاق الحي، وقص و وتهذيب و ري أحواض المزروعات والزهريات بنطاق الكورنيش مع الاستمرار في إنجاز الأعمال حتي تمام الانتهاء من الأعمال المطلوبه ورفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي واستعادة المظهر الحضاري، أسفرت الجهود عن تهذيب النخيل ورفع مخلفات الأشجار.

رفع المخلفات

ووجهت نائب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تطوير طريق الكورنيش، واستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أسفل الكوبري الدائري مع استمرار التواجد وتكثيف حملات بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، وفرع هيئة النظافة، كما تضمنت الحملة نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات الأتربة بشارع الجسر البراني، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية ومتفرعاتها.

إزالة الإشغالات

وفي سياق متصل، شهد حي دار السلام حملة لتحسين المظهر العام ورفع كفاءة الخدمات بنطاق حي دار السلام، ولعودة الانضباط للشارع، وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بنطاق الحي، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بحي دار السلام جهودها لرفع كافة إشغالات ومخالفات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين والأكشاك، والتى شملت رفع إشغالات شارع حسنين دسوقي وشارع 9 بنطاق حدائق المعادي، وتم رفع جميع الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ووضع المضبوطات بمخازن الحي مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي.

وفي إطار الاستجابة الفورية لكافة البلاغات والمستجدات وسرعة الوقوف على حل المشكلات بنطاق الحي، تم تكليف الإدارات المعنية بالحي بالتنسيق مع الجهات التنفيذيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ورود بلاغ بوجود كسر ماسورة مياه أمام العقار 106 بشارع مصر حلوان الزراعي، وتم على الفور الانتهاء من اصلاح الكسر ورجوع الشئ لأصله.