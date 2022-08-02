إحالة 133 عاملا للتحقيق في البحيرة: «زوغوا من الشغل»

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، حملات رقابية مكثفة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 114 من العاملين بالمستشفي العام بالدلنجات والوحدات الصحية للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني.

كما جرى إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانوني، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات بتشديد حملات الرقابة والمتابعة

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

كما شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة أمس حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني وجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حملة رقابية أمس بوادي النطرون

وفي مركز وادي النطرون تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة علي المنشآت الصحية واسفرت الحملة عن ترك 10 عاملين لعملهم في أوقاته الرسمية، وجرى إاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.

حملات لمتابعة الالتزام بالقوانين

وتأتي تلك الحملات لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 7 عاملين للتحقيق بأبو المطامير

كما تم إحالة 7 عاملين في الوحدات الصحية بقري مركز أبو المطامير أمس، حيث تبين تركهم العمل في أوقاته الرسمية دون وجود سند قانوني وتم إحالتهم للتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفي مركز رشيد أمس جري تنفيذ حملة رقابية أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.