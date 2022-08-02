غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالزقازيق 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وسيجري توقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط دون تراخيص قانونية، وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة وإاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

منع تجمعات الطلاب

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدورس الخصوصيه بمنطقة القومية، كما قامت الوحدة المحلية بالنخاس بغلق مركز للدروس بقرية النخاس، كما تم غلق مركز للدروس الخصوصية بالوحدة المحلية بالعصلوجى، و تأتى هذه الحملات لمنع تجمعات الطلاب وحرصاً على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية

وأمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

غلق 5 مراكز دروس خصوصية في وقت سابق

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة فاقوس شنت خلال اليومين الماضيين حملات للتفتيش على أماكن ومراكز الدروس الخصوصية لغلقها تنفيذا لقرار المحافظ وأسفرت الحملات عن غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

يشار إلى أن محافظة الشرقية تستعد خلال الفترة القادمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير الجو المناسب والملازم للدراسة في مختلف المراحل التعليمية.