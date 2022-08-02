محافظ الشرقية: استقبلنا 376 شكوى من المواطنين في شهر 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر يوليو الماضى 376 شكوى تم الرد على 371 شكوى منها بنسبة 98% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقي الشكاوى للرد عليها.

مكتب خدمة المواطنين آلية مهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس

وفي سياق متصل، أثنى محافظ الشرقية على الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ومن ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

من جانبه، أكد الأستاذ إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.