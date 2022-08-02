توريد 629 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، موضحًا أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 3 أطنان و(195) كيلو قمح.

وأوضح «غراب»، أنه بلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (629989) طن و (063) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (629992) طن (258) كيلو قمح.

إجمالي مساحة القمح في المحافظة

وأشار محافظ الشرقية الى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.