7 سيارات مستعملة تصلح هدية لمتفوقي «الثانوية العامة».. «بحالة الزيرو»

يبحث أولياء الأمور تقديم هدية قيمة لأبناءهم طلاب الثانوية العامة، تقديرًا لمجهودهم في التفوق بالمرحلة الثانوية العامة ودخول المرحلة الجامعية.

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ سوق السيارات المستعملة يشهد انتعاشًا مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ورغبة المواطنين في شراء السيارات المستعملة في حالة «الزيرو» لأبنائهم كهدية لا يتجاوز سعرها 75 ألف جنيه.

سوق السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة التي تبدأ من 40 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة متداول في سوق السيارات المستعملة: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات المستعملة: 56 ألف جنيه.

جريت وول بيري 2009

متوسط سعر السيارة المستعملة في سوق السيارات المحلية: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات المستعملة بمصر: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة متداول فى سوق السيارات المستعملة: 55 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم في مصر

لادا 2107- 2011

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المستعملة: 50 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات المستعملة بمصر: 46 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات المستعملة: 52 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا 1994

متوسط سعر السيارة المتداول في السوق المحلية: 51 ألف جنيه

أقل سعر متداول للسيارة في سوق السيارات بمصر: 43 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول للسيارة في سوق السيارات: 57 ألف جنيه.

فيات شاهين 2007

متوسط سعر السيارة متداول في السوق: 51 ألف جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 46 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 57 ألف جنيه.

فيات سينا 2001

متوسط سعر السيارات المتداول في سوق المحلية: 52 ألف جنيه.

أقل سعر متداول للسيارة في سوق المستعمل: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 57 ألف جنيه.

جيلي مابل 2010

متوسط سعر السيارات المتداول في سوق السيارات المستعلمة: 52 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات المستعملة: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارات المتداول في سوق السيارات: 57 ألف جنيه.

كيا برايد 2009

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 54 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 52 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق السيارات: 55 ألف جنيه.