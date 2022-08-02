ضبط مصنع ملابس طبية لحيازته أقمشة مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت إدارة التجارة الداخلية بمحافظة الاسكندرية اليوم عدة حملات، برئاسة أحمد عبدالحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية والتي أسفرت عن ضبط مصنع ملابس طبية بحيازته أقمشة «رول» مجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير عدد من المحاضر لمحلات سيارات وزيوت لحيازتها زجاج مجهول المصدر.

أقمشة وزجاج مجهولة المصدر ودون أي بيانات

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرة للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملات التى قامت بها ادارة التجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط مصنع ملابس طبية بحيازته 50 «رول» قماش الرول الواحد يبلغ 160 مترًا مجهول المصدر، ولعدم وجود بيانات تثبت صحة امتلاك المصنع أي إثبات احقية استخدامه.

وأضاف «القلش» في بيان أنه تم تحرير محضرين لمحلات كماليات سيارات وزيوت، وذلك لحيازتها فاميه زجاج مجهول المصدر وبدون أي بيانات.

عرض القضايا على وكيل النائب العام

وأوضح أنه جرى ضبط عشر «رولات» فاميه زجاج، وخمسة كرتونة زيت سيارات مجهول المصدر وبدون تاريخ صلاحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، حيث تم ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله محاسب ووكيل وزارة التموين، والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التجارية على السلع و الخامات مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري.