الغرف التجارية: الأسعار بدأت تتراجع.. و«المخزون» كافٍ لـ7 أشهر

شهد سوق السلع الغذائية انخفاضا في الأسعار الفترة الماضية، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة، إثر تراجعات عالمية في العديد من السلع الاستراتيجية، وهدوء في الأسعار.

لا نواقص.. ورصيد كاف لـ7 أشهر

وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية، إن جميع السلع الغذائية متوفرة، وأنه لا يوجد نواقص في السوق، مضيفا أن مصر لديها رصيد استراتيجي يكفي للاستهلاك لمدة 7 أشهر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك هدوءًا في الأسعار في الوقت الحالى، وأن موجة الغلاء التي مرت الفترة الماضية قد انتهت، موضحا أن هناك بعض السلع التي ستستمر أسعارها في الهبوط خلال الشهر الجاري، مثل الأرز.

وحذر عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية، بعض شركات زيوت الطهي والبسكويت التي لم تخفض أسعار منتجاتها، بعد انخفاض أسعار الزيت والقمح عالميا.

نصيحة للتجار بخفض هوامش الأرباح

ويقترح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، على التجار والمنتجين، خفض هامش أرباح السلع الغذائية في الأسواق التجارية والأكشاك، والتي تمثل 80% من سوق المواد الغذائية، ويشيد بأسعار السلع المتواجدة بـ«الهايبرات»، التي لا تتخطى 20% من سوق المواد الغذائية، لأنها لا تتواجد بالقرى والنجوع والمناطق الشعبية التي يتواجد بها المواطن محدود الدخل، وأن الهايبرات يكون أغلب متسوقيها من الطبقة المتوسطة والغنية، معربًا عن آماله أن تقوم الأسواق بمزيد من تخفيض وتوحيد سعر السلعة، حيث أن من مصلحة التاجر تخفيض سعر السلعة ليزداد إقبال المواطنين خاصة خلال أزمة التضخم العالمية.

وينصح «المنوفى» المستهلكين، بترشيد استهلاكهم خلال الفترة القادمة، محذرا من إهدار الطعام في الوقت الحالي، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا يفيد بأن هناك هدر عالمي يصل إلى 33% من الغذاء، مطالبا المستهلكين بشراء السلع التي تكفيهم فقط، وتجنب شراء كميات كبيرة من السلع.