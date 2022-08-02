محافظ الشرقية يتفقد مستشفى المعلمين: إضافة جديدة للقطاع الطبي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، وتعمل جاهدة على توفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

المحافظ يتفقد مستشفى المعلمين

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى المعلمين بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق والمُقامة على مساحة 2160 مترا مسطح ومبان على مساحة 9000 متر ويضم بدروم ودور أرضى وخمسة طوابق، بطاقة إستيعاب 100 سرير، بالإضافة إلى 7 غرف عمليات (مرحلة أولي) وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمعلمين بسعر المؤسسة العلاجية التي تحددها وزارة الصحة سنويا وكذلك المواطنين.

تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والكلى

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والكلى الصناعي والأشعة والمناظير ومعامل التحاليل والعلاج الطبيعي وحضانات الأطفال والنساء والتوليد، مشيدًا بتنوع التخصصات الطبية والأقسام العلاجية بالمستشفى ، مقدمًا الشكر لنقابة المعلمين والشركة المنفذة، وإدارة المستشفى في إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام بالمستشفى.

أوضح المحافظ أن مستشفي المعلمين الجديد يُعد إضافة جديدة بمنظومة القطاع الطبي بالمحافظة والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمعلمين وأسرهم.

رافق المحافظ المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة والأستاذ محسن لطفي نقيب المعلمين والدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء والدكتور سمير موسي مدير المستشفى والأستاذ مسعد عبيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المسند لها أعمال فرش تجهيز وتشغيل المستشفى.