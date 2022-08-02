ارتفاع سعر الذهب للمرة الثانية خلال ساعة.. الجرام زاد 7 جنيهات

يواصل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، 2 أغسطس 2022، الصعود للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال أقل من ساعة، إذ أعلنت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع سعر الجرام بمقدار 5 جنيهات، بعد الزيادة الأولى، التي سجلها بحلول الساعة 2 ظهراً بنحو 3 جنيهات، لتصبح جملة زيادات الذهب 7 جنيهات.

«شعبة الذهب»: سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل الصعود

ووفقاً لبيان شعبة الذهب، فإنَّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً في السوق المحلية، ارتفع ليسجل 1037 جنيهاً، كما واصل جرام الذهب عيار 24 الصعود ليصل إلى سعر 1185 جنيهاً.

1779 دولار سعر أوقية الذهب عالمياً

وتابع البيان، أنَّ سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 889 جنيهاً، مقارنةً بسعر 693 جنيهاً لجرام الذهب عيار 14، و8296 جنيهاً سعر جنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، كما سجلت الأوقية عالمياً سعر 1779 دولار.

يُشار إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء صباحاً إلى مستوى فوق 1770 دولارًا للأوقية عالمياً، لتحلق عند أعلى مستوياتها على مدار 4 أسابيع.

أسباب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً

وأرجع تقرير عالمي صادر عن «تريدينج ايكونوميكس»، صعود سعر أوقية الذهب عالمياً إلى انخفاض عوائد الدولار والسندات على خلفية توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.

وتابع التقرير، أنَّ ضعف الاقتصاد الأمريكي أدى إلى تخوفات بشأن عدم مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنفس النسب التي قام بها منذ بداية العام الحالي، ما قد يضغط على عوائد الدولار ويجه المستثمرين نحو شراء الذهب بصورة أكثر كثافة.

من ناحيةٍ أخرى، فإنَّ توترات بين أمريكا والصين بسبب تايوان قد تتسبب في مواصلة صعود أسعار الذهب عالمياً خلال شهر أغسطس، كما أنَّ بيانات رسمية عن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ اقتصادي نتيجة مواصلة التضخم الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 4 عقود.