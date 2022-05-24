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مريض يلقي بنفسه من الطابق الثاني بمستشفى كفرالشيخ العام

كتب:

سمر عبد الرحمن
02:14 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
مستشفى كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ

شهدت مستشفى كفر الشيخ العام، واقعة إلقاء مريض نفسه، من بلكونة الدور الثاني، وفور سقوطه هرع الأطباء والممرضين، وتم نقله لغرفة العناية المركزة، لبيان ما سيتم إجراء العمليات الجراحية له. 

إجراء جراحة للمريض بكفر الشيخ العام 

وتبين أن المريض أجريت له عملية جراحية «خُراج»، أمس، ونظرا لمروره بحالة نفسية سيئة لإدمانه، ألقى بنفسه من بلكونة الدور الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام ليسقط على سقف سيارة كانت تقف أسفل البلكونة، مما خفف من آثار ارتطامه.

مدير كفر الشيخ العام يتابع الحالة الصحية للمريض 

ويتابع الدكتور وائل أب المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، حالة المريض بعد إدخاله العناية المركزة، ويجرى الكشف الطبي عليه، لبيان العملية التي ستجرى له، نتيجة سقوطه، ومتابعة حالته الصحية.

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