أسعار الغرف الفندقية بداية من شهر نوفمبر المقبل.. الـ 5 نجوم بـ50 دولارا

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه اعتبارا من يوم 1 نوفمبر المقبل سيكون الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة 5 نجوم هو 50 دولارا في اليوم، و40 دولارا لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم فى اليوم، و30 دولارا بالنسبة لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة 3 نجوم ،و20 دولارا لإقامة الفرد باليوم بغرفة مزدوجة بفندق نجمتين ، و10 دولارات لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق نجمة واحدة.

الأسعار بالدولار أو بما يعادلها من العملات الأخرى

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق يتم إحتسابها بالدولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، نافيا وجود أى نية لتأجيل تطبيق تلك الأسعار نوفمبر المقبل فى ظل ارتفاع قيمة كافة الخدمات حاليا ،كاشفا عن أن غالبية الفنادق تقوم حاليا ببيع الغرف الفندقية بأكثر من قيمة الحد الأدنى الذى سيتم العمل به رسميا بعد أقل من 3 شهور.

جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق

وأشار إلى أن الشهور الماضية شهدت زيادة فى جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى التدريبات التي حصل عليها العاملون بالمنشآت الفندقية، فضلا عن الرقابة الشديدة من قبل الجهات المعنية على آمن وسلامة الطعام والمشروبات التى يتم تقديمها للنزلاء، موضحا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في الحركة السياحية الوافدة إلى غالبية المدن السياحية المصرية لا سيما الغردقة ومرسى علم والقاهرة والساحل الشمالي.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في جودة الخدمات المقدمة للنزلاء كونها أحد أهم العوامل التى تحفز السياح على زيارة مقاصد سياحية بعينها، مشيرا إلى أن المنشآت الفندقية المصرية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».