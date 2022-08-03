بعد إدراج روسيا لها كمنظمة إرهابية.. معلومات عن كتيبة آزوف الأوكرانية

أصدرت المحكمة العليا الروسية، الثلاثاء، قرارا باعتبار كتيبة آزوف الأوكرانية منظمة إرهابية، قائلة إن القرار جاء تلبية لطلب لطلب المدعي العام الروسي، ونص القرار أيضا على حظر جميع أنشطة الكتيبة داخل روسيا الاتحادية، وبموجب القانون الروسي، فإن قادة أي منظمة إرهابية يوتجهون السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 15 عاما فيما يواجه الأعضاء العاديون أحكاما بالسجن تبدأ من 2 سنوات وتصل إلى 10 أعوام، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية.

أبرز المعلومات عن كتيبة آزوف

وتستعرض " الوطن" أبرز المعلومات عن كتيبة آزوف في السطور التالية، بحسب وسائل إعلام محلية أوكرانية.

- وحدة تنتهج الفكر اليمني المتطرف تتبع الحرس الوطني الأوكراني.

- تم تأسيس الوحدة في مايو 2014 بهدف محاربة الانفصالين الموالين إلى روسيا.

- تشكلت الوحدة القتالية في مدينة ماريويول الأوكرانية الساحلية الواقعة على بحر آزوف والتي استمدت منه اسم الحركة.

- بدأت آزوف في البداية كميليشيا متطوعة في مايو 2014 وبدأت أول تجربة قتالية لها في استعادة ماريوبول من الانفصاليين الموالين لروسيا في ذلك الوقت ليتم دمجها بعد ذلك في الحرس الوطني الأوكراني.

- بين عامي 2015 و 2016، اكتسبت الكتيبة الكثير من الاهتمام وحصلت على التعاطف من الحركات النازية الجيدة.

- استخدمت الكتيبة شعارات نازية واتهمت باستخدام رموز نازية في شعارها إلا أنها سرعان ما نفت الأمر، وقال متحدث باسم الكتيبة أن حوالي 20% فقط من الأعضاء نازيين.

- منع الكونجرس الأمريكي تقديم مساعدات مالية لها عام 2018 نظرا لايدلوجيتهم المتعصبة ضد البيض لكن تم الغائه لاحقا.

- ينتمي أعضاء كتيبة آزوف إلى أكثر من 22 دولة مختلفة في العالم.

- دافعت الكتيبة بشراسة عن مدينة ماريوبول الساحلية أمام القوات الروسية لأسابيع، حيث احتمت الكتيبة بمصنع آزوفستال للصلب، وهو إحدى مصانع الاتحاد السوفيتي والذي تم تأسيسه لكي يتحمل تبعات قنبلة نووية حتى تم الاستسلام للقوات الروسية بعدها بأسابيع .