تفاصيل القرض الشخصي في 3 بنوك حكومية.. أقل مصاريف وأطول فترة سداد

إذا كنت تبحث عن قرض شخصي بفائدة مناسبة، إليك عدد من البنوك التي تمنح قروضا بتسهيلات غير مسبوقة، وبمصروفات إدارية هي الأقل في السوق حاليا.

وبحسب بيانات تفصيلية من البنوك، فإن البنك الأهلي المصري، يمنح عملائه قروض التجزئة «شخصي - سيارة»، بنسبة فائدة من 17% إلى 19.5% سنويا متناقصة، إذ تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، ومدة سداد بداية من سنة واحدة حتى 12 سنة، بشرط ألا يتجاوز عمر العميل 60 عاما عند آخر قسط، ولا يقل عمر المتقدم للقرض عن 21 سنة.

شروط القرض من البنك الأهلي

وأشارت، إلى أن البنك الأهلي اشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للتقدم للحصول على القرض 1500 جنيه، موضحا أن المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض، إذا كانت فترة السداد 5 سنوات وحتى 7 سنوات، أما إذا كانت فترة السداد ستزيد عن 7 سنوات، فستصل المصروفات الإدارية إلى 3%.

قرض بنك مصر

وذكرت أن بنك مصر، يمنح عملاءه قرضا تصل قيمته لنحو 1.5 مليون جنيه، بفائدة تتراوح ما بين 16.8 إلى 20%، حيث تصل فترة السداد في القرض نحو 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يجب ألا يقل راتب المتقدم للحصول على القرض عن الـ1000 جنيه كحد أدنى، لموظفي الحكومة و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص، مؤكد على أن المصروفات الإدارية 1.25% من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة ويتم خصمها عند الاستلام، مشترطا في المتقدم ألا يقل عمره عن الـ21 سنة وحتى 60 سنة عند آخر قسط يتم سداده من القرض.

قرض بنك القاهرة

أما بنك القاهرة فيمنح عملاءه قرضا شخصيا تصل قيمته لنحو ثلاث ملايين جنيه، بفائدة تبدأ من 14.5% وتصل إلى 20.5% بحسب نوع الوظيفة للمتقدم للقرض، حيث تصل فترة السداد إلى 12 سنة، وهي الفترة الأطول في البنوك المصرية، مشترطا ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة، وأشارت المصادر إلى أنه يجب ألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن خمسة آلاف جنيه، موضحا أن المصاريف الإدارية 2% من قيمة القرض الإجمالية تخصم فور استلامه.