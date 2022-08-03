«بين الاحتفال والعقاب».. كيف يتصرف طالب الثانوية إذا حصل على مجموع منخفض؟

حالة من الترقب يعيشها طلبة الثانوية العامة، وأسرهم في انتظار الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حتى يجني كل طالب مجهود عام كامل من السهر والاجتهاد في سبيل تحقيق طموحه بالالتحاق بإحدى الكليات المتناسبة مع ميوله وقدراته، ومع ذلك، يحصل العديد من الطلبة على مجاميع منخفضة، تجعلهم يعيشون في حالة من الحزن الشديد، فضلًا عن توبيخ وعقاب الأهل، بينما لم يبالِ البعض الآخر بمجموعه ويحتفل على أية حال.

تواصلت «الوطن» مع أحد خبراء علم النفس السلوكي، لتحليل سلوك الطلاب بعد حصولهم على مجاميع قليلة في الثانوية العامة، كما يوضح لنا كيفية التعامل الصحيح في حال حدوث ذلك.

عدم الاكثراث بالنتيجة

قال الدكتور عبد العزيز آدم، عضو الاتحاد العالمى للصحة النفسية، وأخصائي علم النفس السلوكي في تصريحات لـ «الوطن»، إن الحصول على مجموع قليل في الثانوية العامة هو أمر مؤسف ومحبط لآمال الكثير من الطلبة وأهاليهم، ولكن ينبغي التعامل مع الأمر بإعتدال، موضحًا أن سلوك الطلبة الذين لم يهتموا بنتيجتهم السيئة ويحتفلون، سلوك يندرج تحت مسمى اللامبالاة وعدم الإكتراث بالمستقبل، بما يؤثر بالسلب على حياتهم فيما بعد: «لابد أن يكون هناك تخطيط للمستقبل، وأن يتم التعامل مع الأمر من خلال الإطلاع على الكليات المتاحة والمناسبة لقدراتي».

الحزن الشديد والاكتئاب

وفيما يخص الطلبة الذين يعيشون في حالة من الحزن الشديد بعد الحصول على مجموع قليل في الثانوية العامة، والتي قد تصل إلى الاكتئاب، تابع الدكتور آدم أن ضغط الأهل وقيامهم بتوبيخ ومعاقبة أبنائهم هو ما يزيد الأمر سوءًا: «هناك بعض الأسر تعاقب أبنائها حتى في حالة الحصول على مجموع فوق الـ %90،لأنه لم يحقق طموحهم في الإلتحاق بكلية معينة من كليات القمة كما يطلقون عليها».

التعامل بموضوعية والبحث عن البدائل المتاحة

التعامل بموضوعية وإتزان نفسي مع المجموع المنخفض، دون المبالغة في الفرح أو الحزن والعقاب هو السلوك الطبيعي لتجاوز الأمر، وفقًا لاخصائي علم النفس السلوكي، مضيفًا أنه ينبغي أن تساعد كل أسرة ابنائها على وضع خطط بديلة في حالة عدم الحصول على النتيجة المتوقعة، دون النظر لمسميات عفا عليها الزمن، كمسمى كلية القمة.

وتابع أنه إذا التحق الإنسان بكلية تتوافق مع قدراته وميوله، تصبح هي القمة بالنسبة له ولمستقبله: «لازم نعلم ولادنا ان فيه خطط بديلة، يعنى مثلا كان نفسه في هندسة وملحقهاش، ندور سوا على معاهد وكليات يدرس فيها مواد الهندسة بمجموع أقل، وتتيح له العمل في المجال اللي بيحبه بعد التخرج».