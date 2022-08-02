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محمود مسلم

موقع الرئاسة في تايوان يتعرض لهجوم إلكتروني لمدة 20 دقيقة

كتب:

محمد الليثي
04:51 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
تايوان

تايوان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التايوانية، كزافييه تشانج، أن الموقع الرسمي لرئيسة تايوان تعرض لهجوم من الخارج حجب الخدمة، وذلك في بيان للرئاسة التايوانية.

هجمات إلكترونية شديدة

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث القول إن حجم الهجمات الإلكترونية التي استهدفت تايوان أسوأ بنحو 200 مرة من المعتاد. وتعذر فتح الموقع لبعض الوقت، ولكنه عاد إلى طبيعته بعد 20 دقيقة تقريبًا.

تعزيز المراقبة للحفاظ على أمن المعلومات

وأضاف المتحدث أن الأجهزة الحكومية سوف تواصل تعزيز المراقبة للحفاظ على أمن المعلومات والاتصالات الوطنية، والتشغيل المستقر للبنية التحتية الرئيسية. كما تعرضت مواقع المؤسسات الحكومية التايوانية لهجمات إلكترونية، بما فيها موقع وزارة الخارجية.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011