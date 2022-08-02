تحليل مخدرات للمتهمين بقتل طفلتهما في بولاق الدكرور: «كانت بتعيط كتير»

قررت النيابة العامة عرض المتهمين بقتل رضيعتهما في بولاق الدكرور على الطب الشرعي للكشف عن ما إذا كانا يتعاطيان المواد المخدرة من عدمه، ومعرفة إذا كانا حال ارتكابهما الواقعة تحت تأثير المخدرات أم لا.

مصرع طفلة والشك في والديها

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمصرع طفلة رضيعة والاشتباه في والديها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وعثر رجال المباحث على جثة الرضيعة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن الأب والأم وراء ارتكاب الواقعة، وأنهما من قتلا طفلتهما الرضيعة وبضبطهما أقرا بارتكاب الواقعة.

الطفلة لقت مصرعها نتيجة الضرب المبرح

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن الزوجين قتلا الطفلة الرضيعة عن طريق التعدي عليها بالضرب، وعقب مواجهة الأب «عاطل»، وزوجته، اعترفا أنهما ضربا الطفلة حتى لقت مصرعها متأثرة بالإصابات التب لحقت بها جراء التعدي عليها، وتم نقل جثة الطفلة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

البكاء المستمر وراء ارتكاب الواقعة

وأقر المتهمان باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدين أن الدافع وراء التخلص من الطفلة بكائها المستمر؛ لتقرر النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة الرضيعة لتحديد سبب الوفاة كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.