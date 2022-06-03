«عمرها 30 يوما».. القصة الكاملة لسيدة حاولت التخلص من رضيعتها

امرأة بلا قلب، وبلا إنسانية قررت التخلي عن رضيعتها، كما تقوم أمهات بقتل أبنائهن بأيديهن خوفا من افتضاح أمرهن، ورغم أن الكثير منا يحلم أن يكون لديه طفل، يعيش معه ويراه يكبر أمام عينيه، ويبذل كل ما هو غال من أجل أن يرزقه الله طفلاً، وعلى النقيض تماما هناك من انتزعت من قلوبهم الرحمة، وصاروا عبيدا لرغباتهم وشهواتهم الدنيئة، التي أقبلوا عليها من أجل إقامة علاقة جنسية محرمة، كانت نتيجة هذه العلاقة المشبوهة جنيناً ينمو في أحشاء والدته، الأمر الذي دفعها لتتخلص منه خوفا من افتضاح أمرها، زاعمة المحافظة على سمعتها وشرفها.

سيدة خلا قلبها من الرحمة قررت التخلص من طفلتها التي لم يمض على مولدها 30 يوما، فاستقر في نفسها تركها خلف أحد العقارات السكنية الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر.

علاقة غير شرعية تسببت في مسألة قانونية

دفعتها علاقة غير شرعية تسببت في حملها لطفلتها كل جرمها هي أن تخرج إلى الدنيا وتجد هذه السيدة والدتها بعد أن حملت السيدة بطفلتها خافت أن تجهضها حفاظا على حياتها، قررت متابعة حملها وبعد الولادة بثلاثين يوما قررت التخلص من رضيعتها دون أن يرق قلبها والمضي قدماً في طريقها.

والدة الطفلة: «أبوها رفض يعترف بيها»

وبسؤال والدة الطفلة بعد ضبطها قررت أنها تخلصت من ابنتها الناتجة عن علاقة سفاح بعد طلاقها من زوجها الأول ورفض والد الطفلة الاعتراف بها قائلة: «أبوها رفض يعترف بيها.. كنت هصرف عليها منين».

فقررت الفتاة التخلص من رضيعتها حديثة الولادة بتركتها خلف أحد العقارات بمنطقة ابني بيتك في مدينة 6 أكتوبر، استطاعت تحريات رجال المباحث ضبط السيدة التي قررت خلال التحقيقات أنها أنجبت الطفلة من علاقة سفاح، وخشية افتضاح أمرها احتفظت بها لمدة شهر، ثم قررت التخلص منها، فتركتها بجوار عقار بمدينة 6 أكتوبر، والتي قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.