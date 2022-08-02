«الدفاع الصينية»: سنجري عمليات عسكرية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أنها ستجري عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدة أن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

نانسي بيلوسي تتحدى التحذيرات الصينية

وكانت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد هبطت منذ قليل في تايوان، رغم التحذيرات الصينية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية من عواقب هذه الزيارة، وما أشارت إليه تقارير عن احتمال رد فعل عسكري من جانب الصين عليها.

الخارجية الصينية: النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين

ووصفت الخارجية الصينية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى جزيرة تايوان بأنها «بلطجة»، معتبرة أن نهاية تلك الزيارة لن تكون جيدة للأمريكيين، حسب قولها.