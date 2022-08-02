تنسيق الجامعات 2022.. انتظام العمل في فروع المحافظات

أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، السيد عطا، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره بجامعة عين شمس يعمل بصورة منتظمة دون انقطاع وذلك لتقديم كافة خدمات التنسيق والإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات لطلاب الشهادات العربية المعادلة العربية والأجنبية، لافتا إلى أن المكتب وفروعه بالمحافظات يواصلون تقديم خدماتهم مع الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي في انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من أجل إعلان مواعيد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة وإعلان نتائجها وفقا للضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعات الأهلية

وفي السياق ذاته، يؤدي اليوم 2200 طالب وطالبة بمختلف الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها، اختبارات القبول للجامعات الاهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

واكد الدكتور عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الاهلية أن الجامعات الأربعة، انهت كافة الاستعدادات لاختبارات القبول، لافتا الي ان الاختبارات سيتم تنفذها إلكترونية سواء حضوريا بالجامعات أو عن بعد اون لاين، مؤكدا أنه بدءا من شهر أغسطس ستجري اختبارات القبول كل يوم اثنين، على أن تعلن نتائجها يوم الخميس.