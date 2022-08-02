مصدر أمني ينفي مزاعم وفاة مواطن داخل قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

ضبط المواطن ضمن تشكيل عصابي

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20/7/2022 بناءً على إذن من النيابة العامة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ضمن تشكيل عصابي يضم ثلاثة آخرين معروف عنهم الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة وفرد خرطوش محلي الصنع ومركبة توك توك، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد.

نقل المواطن للمستشفى

المذكور معروف عنه تعاطي المواد المخدرة، وبتاريخ 26/7، شعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى أبوقير العام لتلقي العلاج إلا أنه توفي بتاريخ 27/7، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا عدم تعرض المتوفى لأي اعتداءات، وأن الوفاة طبيعية، ولم تتهم أهليته أحدا بالتسبب في وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.