مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري مراكز الشباب لكرة القدم.. تنطلق غدا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، انطلاق دور الـ 16 من دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة غدًا الأربعاء.

اجتماع اللجنة الفنية برئاسة «شوبير»

وعقدت اللجنة الفنية برئاسة الكابتن أحمد شوبير، اجتماعًا تنسيقيًا، مع إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ورئيس اللجنة المنظمة للدوري، بحضور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وبحضور حسين فرج ووليد عبد السلام وعاطف صلاح الدين وأحمد مختار وخالد يسري وخالد الحديدي مسئولي الدوري وأعضاء اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل والمستجدات بشأن اعتماد نتائج دور 32 من الدوري، وإعلان جدول ومواعيد دور 16 من دوري مراكز الشباب والاتفاق على الأمور والجوانب الفنية واللوجستية.

وينطلق دور الـ16 غدًا بمواجهتين غاية في الصعوبة، الأولي على ملعب نادي المنيا بين مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد ومركز شباب السحارة بالإسماعيلية في الرابعة عصرًا، والثانية علي ملعب نفس الملعب في السادسة مساءً بين مركز شباب الشهيد أحمد المنسي بشمال سيناء ومركز شباب أبو سمبل بأسوان.

وبعد غد الخميس على ملعب مركز شباب قويسنا بالمنوفية يلتقي مركز شباب طحا بالقليوبية، ومركز شباب مستقبل العُميد بمطروح، في الرابعة والنصف عصرًا.

سبك الضحاك يواجه سحالي البحيرة

وتقام الجمعة مباراتان، الأولى بين مركز شباب سبك الضحاك بالمنوفية ومركز شباب سحالي بالبحيرة على ملعب مركز شباب كفر الزيات بالغربية في الرابعة والنصف عصرًا، وفي ذات التوقيت وعلي ملعب نادي المنيا المباراة الثانية بين فريق مركز شباب أرمنت الحيط بالأقصر وفريق مركز شباب الحكامنة بيني سويف.

كما تُقام يوم السبت مباراتان، الأولي بين مركز شباب البرامون بالدقهلية ومركز شباب وادي الرمل بمطروح علي ملعب مركز شباب قويسنا بالمنوفية في الرابعة والنصف عصرًا، والثانية بين مركز شباب ناهيا بالجيزة ومركز بني مزار بالمنيا علي ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل ببني سويف في الرابعة والنصف عصرًا.

والمواجهة الأخيرة من دور 16 لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، تُقام الأحد المقبل بين مركز شباب العمراوي بالإسكندرية ومركز شباب الغنايم بأسيوط في الرابعة والنصف عصرًا علي ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل يبني سويف.

وتأتي بطولة دوري مراكز الشباب المصرية لعام 2022، برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، حيث قررت الشركة أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر.