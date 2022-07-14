وفاة شاب متأثرا بإصابته في «معركة رش المياه» بالطالبية بعد شهر من الواقعة

توفي شاب في «معركة رش المياه» بالطالبية، وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الشاب المتوفى يدعى «ناصر» وشهير بـ«فولة» وأنه توفي داخل المستشفى بعد قرابة شهر كامل من احتجازه بها لتلقي العلاج إثر إصابته بطعنة نافذة خلال مشاجرة حدثت بينه وبين جيرانه بسبب رش المياه في الشارع.

مصرع «فولة» بعد إصابته في مشاجرة «رش المياه» بالطالبية

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن مشاجرة رش المياه في الطالبية حدثت مطلع شهر يونيو الماضي ونتج عنها إصابة ناصر «فولة» ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وظلت حالته سيئة داخل غرفة الرعاية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم من جراء إصابته البالغة خلال المشاجرة.

القبض على «المجري» المتهم بقتل «فولة»

وألقت المباحث القبض على المتهم ويدعى مؤمن الشهير بـ«المجري» وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأقر أنه لم يخطط لقتل المجني عليه وأن ما حدث بسبب مشاجرة حول رش المياه بالشارع أمام منزله وعندما اعترض المجني عليه حدثت بينهما مشاجرة أخرج خلالها المتهم مطواة من ملابسه وطعن المجني عليه بها ففارق على إثرها الحياة.