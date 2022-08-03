تفاصيل تخلص أب وأم من طفلتهما لكثرة بكائها في بولاق الدكرور

ماتت غريزة الأمومة وتبدلت مشاعر الأبوة بالقسوة والوحشية، بعد تجرد أب وأم من مشاعر الإنسانية وتخلصهما من طفلتهما الرضيعة بدعوى كثرة بكائها بمنزلهما الكائن بمنطقة بولاق الدكرور.

الأم شاركت الأب في ضرب الرضيعة

داخل إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور، تسكن أسرة من 3 أفراد «الأم والأب وطفلة رضيعة»، اعتادت الأخيرة على البكاء فلم يتحمل والديها صراخها المتواصل فتوجه الأب لسريرها وقام بضربها عدة مرات لتشاركه الأم في جُرمه وينهيا حياتها في الحال.

الطفلة على السرير جثة هامدة

بداية اكتشاف الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم بمصرع طفلة على يد والديها وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الرضيعة ملقاة على السرير.

آثار ضرب مبرح على جسد الرضيعة

وبإجراء التحريات الأولية والفحص تبين وجود آثار ضرب مبرح على جسد الرضيعة، وعلى الفور ألقى رجال المباحث القبض على الأب والأم المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لكثرة بكاء الطفلة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

تشريح الجثة وتحليل مخدرات للمتهمين

وقرر المتهمان أمام تحقيقات النيابة العامة أنهما قررا التخلص من الطفلة لعدم تحملهما بكائها المتواصل وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة الطفلة الرضيعة لتحديد سبب الوفاة كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان ما إذا كانا تحت تأثير المواد المخدرة حال ارتكابهما الواقعة من عدمه، مع حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.