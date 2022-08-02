مصرع عامل غرقاً في ترعة قرية «جبارس» بالبحيرة

لقى عامل مصرعه غرقاً قبل قليل، في ترعة «جبارس»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

إخطار بغرق عامل

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من العميد أيمن محيي مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه بترعة قرية جبارس التابعة لذات المركز وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

تحديد هوية المتوفي

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين وفاة " رمضان سلامة احمد البربرى 56 سنة مقيم قرية جبارس بمركز ايتاى البارود وتم حفظ الجثة داخل حفظ الموتي تحت تصرف النيابة بمستشفي إيتاي وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

غرق طالب بترعة ناصر

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، غرق طالب يُدعي «حسين علاء حسين»، 20 سنة في ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة