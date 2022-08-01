درجات الحرارة اليوم الاثنين 1-8-2022 في مصر.. تصل إلى 35 على القاهرة

كشف خبراء الأرصاد في بيان اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس التي تشهدها كافة المناطق والمدن، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومدن القناة، في حين يسود طقس رطب السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

ووفق خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال ساعات الليل تكون معتدلة على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على ساحل البحر المتوسط.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر، شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

ووفق بيان، كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن بيان درجات الحرارة اليوم الاثنين، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 33 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 32 - 23

السلوم 33- 24

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 25

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 35- 24

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

إدفو 42- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 41- 22

شلاتين 41- 26

أبو رماد 39- 27

حلايب 36 - 26

رأس حدربة 36 - 26.