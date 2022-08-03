الخارجية الصينية: «واشنطن تنتهك سيادتنا بشعارات دعم الديمقراطية»

علّقت وزارة الخارجية الصينية، على زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، مؤكدة أنّ واشنطن تنتهك سيادتها بشعارات دعم الديمقراطية، بحسب ما نقله موقع «العربية الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

الصين: مناورتنا العسكرية لا تهدد الملاحة

وأضافت الخارجية الصينية أنّ المناورات العسكرية حول تايوان لا تهدد حرية الملاحة في المنطقة كما ادعت الولايات المتحدة التي تجري مناورات متزامنة مع إندونيسيا على جزيرة سومطرة بمشاركة 4 آلاف جندي إندونيسي.

الولايات المتحدة تتحدى الصين

وكانت الخارجية الصينية حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية من زيارة «بيلوسي»، لتايوان، مؤكدة أنّ الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الزيارة التي تُعد انتهاكًا لسيادتها، باعتبار أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية رغم تمتعها بحكم ذاتي.

ولم تأبه الولايات المتحدة بـ التحذيرات الصينية، ضاربة بها عرض الحائط، لتزور «بيلوسي»، تايوان ضمن جولتها الآسيوية التي تتضمن ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية.