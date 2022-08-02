الخارجية الصينية: زيارة رئيسة النواب الأمريكي لتايوان «استفزاز هائل»

أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان مؤكدة أن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان عن الصين، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك».

الخارجية الصينية: واشنطن مسؤولة عن أي عواقب خطيرة

وقالت الخارجية الصينية: «إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع مسار خاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة، مؤكدة أن زيارة بيلوسي لتايوان «استفزاز سياسي هائل»، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

تحذيرات رئاسية صينية: من يلعب بالنار سيحترق

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد حذر نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي، بشأن تايوان، قائلا إن من يلعب بالنار سيحترق بها.