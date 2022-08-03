طقس اليوم في البحيرة.. موجة حارة وارتفاع في نسبة الرطوبة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة، حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي، وحذّرت الجهات المعنية، سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

طقس حار رطب بالمدن الساحلية بالبحيرة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس المدن الساحلية في البحيرة، في مدن «رشيد، المحمودية، وإدكو» سيكون حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا، كما تظهر الشبورة المائية على الطرق صباحا، ويكون الطقس مشمس، غائم جزئيا على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبة الرطوبة في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة بالبحيرة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة، وتنشط الرياح أحيانا، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط بشواطئ مدينة ادكو، معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.25 : 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الأربعاء، العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 مئوية، وسط موجة من الطقس الحار التي تمر بها المحافظة بداية من منتصف شهر يونيو الماضي، ما ترتب عليه ازدحام شواطئ إدكو بالمصطافين، واتخذت المحافظة عدد من الإجراءات لحمايتهم، كان أهمها توافر عيادة متنقلة تحتوي على الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل الإسعافات الأولية للأشخاص الذين قد يتعرضون للغرق.