الحكومة: فيديو تعديل درجات طلاب الثانوية العامة 2022 من داخل الكنترول مزيف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما ورد في فيديو تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، لشخص ادّعى وجوده داخل كنترول الثانوية العامة 2022، زعم خلاله أنّه يتم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.

حقيقة فيديو تعديل درجات طلاب الثانوية العامة 2022

وأوضح المركز أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ ما ورد في الفيديو المتداول لشخص ادّعى وجوده داخل كنترول الثانوية العامة 2022 بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، مزيف وغير حقيقي، ولا يمت للواقع بصلة، وأنّ الشخص الذي ظهر في الفيديو، ليس تابعا للوزارة نهائيا.

المركز الإعلامي يطالب بتحري الدقة قبل نشر الأخبار

وناشد المركز الإعلامي المواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة «moe.gov.eg»، وللإبلاغ عن الشائعات أو المعلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب، التابع للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851»، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.