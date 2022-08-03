ضبط 3 أطنان لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية)، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك قامت خلال شهر يوليو 2022 م بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 199 محضرا

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 199 محضر مخالفة وضبط 3 أطنان و15 كجم لحوم ودجاج وأسماك مخالفة مابين طن و486 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و645 كجم لحوم مجمدة ومصنعة و655 كجم أسماك و55 كجم دجاج و110 كجم كبده بدون بيانات ومجهولة المصدر و41 كجم لحوم مصنعة ودجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.