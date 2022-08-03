«الداخلية»: ضبط 53 قطعة سلاح ناري و117 قضية مخدرات في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا في مجال الأسلحة النارية والبيضاء، بنحو 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما، وذلك على النحو التالي:

5 بنادق آلية.

3 بنادق خرطوش.

4 مسدس.

41 فردا محليا.

44 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

162 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام تنفيذ 55367 حكما قضائيا متنوعا

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 55367 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

199 حكم جناية.

17595 حكم حبس جزئي.

3336 حكم حبس مستأنف.

26905 حكم غرامة.

7332 مخالفة.

ضبط 5 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا

ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 14 حادثا متنوعا.

ضبط 117 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 6,690 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,120 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,690 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 455 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 443 جراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 82 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 73 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 30 جراما.

935 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 32 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 224 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21058 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 43 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.