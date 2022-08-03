خطوات أداء الاختبارات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، دليل أداء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنين في عين شمس، للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابطا لـ الاستعلام عن أرقام الجلوس وموعد الاختبارات للمتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem عين شمس.

دليل أداء الاختبارات الإلكترونية بمدارس المتفوقين

- يتم الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للاختبارات.

- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك واضغط على دخول.

- يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للطالب وتشمل على الآتي:

- السيرة الذاتية وبها بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس والمحافظة»، وعلى الطالب مسئولية التأكد من ظهور اسمه ورقم الجلوس صحيحا على الصفحة وفي حالة اختبار الطالب مع ظهور اسم خطأ على الصفحة يعرضه للاستبعاد من النتيجة النهائية حتى وإن أدى جميع الاختبارات.

- المقررات الدراسية وتضم جميع الاختبارات المقرر للطالب أدائها.

خطوات أداء الاختبارات الإلكترونية

- يقوم الطالب باختيار الاختبارات تبعا للترتيب الذي يرغب فيه، أي أنه لا يوجد ترتيب في حل الاختبارات ولكن عليه أداء جميع الاختبارات.

- باختيار الاختبار تظهر الصفحة الخاصة به.

- يتم الضغط على اسم مادة الاختبار فتظهر الشاشة التالية موضحا بها مدة الاختبار والتعليمات الخاصة به.

- قم بالضغط على «قم بمحاولة أداء الاختبار الآن»، مع العلم أنه بالضغط على هذا الاختيار يبدأ احتساب زمن الاختبار.

- عند بدء الاختبار تظهر شاشة أسئلة الاختبار.

- تظهر في القائمة اليسرى من الشاشة بيانات الطالب وعدد الأسئلة والوقت المتبقي من زمن الاختبار وتظهر هذه القائمة في جميع صفحات الاختبار.

- وعلى الطالب الإجابة على الأسئلة قبل انتهاء زمن الاختبار.

- بعد الإجابة على جميع الأسئلة يظهر مفتاح إنهاء المحاولة.

- بالضغط على إنهاء المحاولة تبدأ خطوات إنهاء الاختبار حيث تظهر شاشة تشمل على جميع الأسئلة وموضح بها الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.

- بعد التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة اضغط على مفتاح الانهاء في الشاشة التالية.

- بعد الضغط على مفتاح الإنهاء ينتهي الاختبار ويتم تسجيل الإجابات.

- لا بد من التأكد من أن حالة الاختبار finished وتعنى أن إجابتك تم تسجيلها.