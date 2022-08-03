استمرار أعمال البحث عن المفقودين الـ3 في نهر النيل بأسوان

استمرت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال البحث عن 3 مفقودين في نهر النيل بالمنطقة المواجهة لقرية غرب سهيل، حيث بدأ الغواصون ورجال شرطتي المسطحات المائية والإنقاذ النهري أعمالهم في البحث عن المفقودين، وتجاوزت منطقة البحث المنطقة التي غرق فيها المركب حيث أن المنطقة صخرية وبها تيار مائي ويحاول الجميع في إيجاد جثث المفقودين الـ3 بعد تضاؤل الجهود في العثور عليهم أحياء.

تفاصيل ساعات العمل

وكانت قرية غرب سهيل النوبية جنوب مدينة أسوان، شهدت منذ ظهر أمس الثلاثاء حالة من الحزن الشديد، بعد فقدان ٣ أشخاص في مياه نهر النيل وعدم العثور عليهم أحياء أوحتى على جثثهم بعد غرق مركب صيد كان ينقلهم للبر الثاني ناحية الحديقة الدولية شمال خزان أسوان.

5 ساعات من البحث دون فائدة

وبعد نحو 5 ساعات من البحث وجهود كبيرة من رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، وتعاون أهالي قرية غرب سهيل من خلال المشاركة بمراكب نيلية للبحث عن المفقودين الثلاثة، توقفت أعمال البحث بعد غروب شمس أمس نظرا للظلام داخل مياه نهر النيل وتوقفت الجهود من غواصين وتوقفت أعمال الإنقاذ واستمرت مع طلوع شمس اليوم الأربعاء على أمل استخراج جثث المفقودين الثلاثة.

جهود محافظة أسوان في حادث الغرق

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بتعرض 3 أشخاص للغرق فى مياه النيل كلف الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أشرف عبد الله بتكثيف الجهود والبحث لانتشال جثامين هؤلاء الأشخاص، وتسليمهم لذويهم، موجهاً إلى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانيات المختلفة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة حتى يتسنى سرعة انتشالهم، ولاسيما أنه قد تعرض المركب النيلى الصغير (سمبك) الذي كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

بيانات المفقودين الـ٣

قال مصدر أمني، لـ«الوطن» إن المفقودين في واقعة غرق مركب صيد في نهر النيل بالمنطقة الواقعة ما بين الحديقة الدولية وقرية غرب سهيل النوبية بأسوان، هم شاب عشريني يدعى «عمر محمد حسن» من منطقة حي السلام بغرب سهيل، وهو صاحب مركب الصيد الغارق، و«صلاح محمد ياسين»، شاب ثلاثيني يعمل بالحديقة الدولية، والثالث هو «سيد جابر أحمد علي»، 27 سنة، عامل بإحدى شركات البناء المسؤولة عن بناء كوبري خزان أسوان البديل، ومقيم بمركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر.