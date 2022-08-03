تفاصيل تعدي زوج على زوجته وطفلته واحتجازهما بمسكنهما بالزيتون

تسبب قرار محكمة الأسرة بالقاهرة بتمكين إحدى الزوجات من شقتها السكنية، بعد كثرة الخلافات بينها وبين زوجها، في اشتعال ثورة الزوج حتى قام بالاعتداء عليها رفقة طفلتها ذات الـ7 أشهر بعد احتجازهما بالمنزل.

تداول فيديو استغاثة الزوجة

بدأت الأحداث بتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو تظهر من خلاله إحدى السيدات بملامح يبدو عليها القلق والخوف، مصاحبا لدموعها المنهمرة، تستغيث بأحد ينجدها من براثن زوجها، بعد أن قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح واحتجازها داخل مسكنهما بصحبة ابنتها ذات الـ7 أشهر، التي نالت نصيبها من الضرب من قبل والدها.

بداية الخلافات الزوجية

قبل سنوات قليلة، تزوجت السيدة من رفيق دربها، وعاشا حياة زوجية هادئة، يتخللها بعض المشاجرات المعتادة بين أي زوجين، إذ تكلل حياتهما بفرحة عارمة بقدوم نجلتهما الأولى، التي تبلغ من العمر 7 أشهر، بدأت حياتهما يسودها الخلافات والمشاجرات الدائمة، التي لم يتحملها كلا الزوجين.

حكم المحكمة بتمكين الزوجة من الشقة

قررت الزوجة ألا ترضخ لتلك الخلافات وقامت بإقامة دعوى على زوجها من أجل الشقة السكنية خاصتهما بسبب كثرة الخلافات الزوجية، بعد إصدار المحكمة حكما قضائيا بتمكينها من الشقة، وتم تنفيذ الحكم، لم يتحمل الزوج هذا التصرف وحزم أمتعته تاركا المنزل، لكنه عزم في قرارة نفسه على الانتقام من زوجته.

ضرب وتهديد للزوجة

وفي يوم الواقعة، تعدى الزوج على منزل الزوجية الخاص به وزوجته، وبدأ في التعدي على زوجته بالضرب، وتهديدها مستخدما سلاحا أبيض «مطواة»، فضلا عن إحداثه إصابة لطفلتهما الصغيرة ذات الشهور الأولى من عمرها، ومن ثم قام بحبسهما داخل المنزل، لذلك استغاثت الزوجة من زوجها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى انتقال رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون، عقب تداول مقطع الفيديو، إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وقالت السيدة المبلغة إن زوجها قام باحتجازها والتعدي عليها بالضرب وتهديدها بواسطة «مطواة»، كما أنها اتهمته بإحداث إصابة نجلتهما، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وأقر أنه على خلاف مع زوجته فقط، وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من التحريات للوقوف على أسباب الواقعة.