بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها.. ونائب شؤون الطلاب يتفقد الإجراءات

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن استعدادات الجامعة لبدء اختبارات القدرات بالجامعة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بـ4 كليات، هي «الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية، والتمريض» اعتباراً من اليوم وحتى يوم السبت 6 أغسطس المقبل.

توفير المناخ الملائم لراحة الطلاب

وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

لجان لمتابعة سير إختبارات القدرات

في سياق متصل تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليتي الفنون التطبيقية، والتمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة مروة مصطفى عميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليتين.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على سير الاختبارات والتى بدأت اليوم، مشيرا إلى ان الاختبارات تجري داخل 4 كليات بالجامعة، وهي: «الفنون التطبيقية، التربية الرياضية والتربية النوعية شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية»، وكلية التمريض.

وقال الدكتور تامر سمير أنه تم تشكيل لجان داخل كلية كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.