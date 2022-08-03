تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بعد فشله في هتك عرضها بأوسيم لـ3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة «البراجيل»، التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في هتك عرضها، لـ3 سبتمبر للمرافعة والاطلاع وسماع شهود الإثبات.

هيئة المحكمة

صدَر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

فشل في هتك عرضها

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بقتل نجله خاله في منطقة البراجيل بأوسيم، بعد فشله في هتك عرضها وذبحها، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أوسيم، بورود بلاغ بمقتل الطفلة «أمل»، 15 عامًا، بجرح ذبحي في الرقبة ومنطقة البطن، ومجردة من ملابسها تمامًا.

طمس معالم جريمته

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين صحتها، وتمّ التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فضلًا عن التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمنزل المجني عليها بعد إتلافها من قبل المتهم لطمس جريمته والهروب من الكشف عن هويته.

وكشفت التحريات أن المتهم «أندرو.ح»، في العقد الثاني من العمر»، وراء ارتكاب الواقعة، مُبينة أن المتهم فشل في هتك عرض المجني عليها بعد أن أجبرها على حسر ثيابها عن جسدها، فذبحها خوفا من افتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ القبض على المتهم، واعترف تفصيليًا بارتكاب للواقعة، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، أرشد عن مكانه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة.