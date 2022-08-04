الصينيون ردًا على زيارة بيلوسي لتايوان: «توجد دولة صين واحدة في العالم»

أطلق التليفزيون الصيني الرسمي، منشورا على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «سينا ويبو» الشهابية بموقع «تويتر»، مصحوب برسالة «توجد دولة صين واحدة في العالم».

وجاء ذلك المنشور كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لجزيرة تايوان، مؤكدا إلى أن الصين ستظل دولة واحدة، ولن تتفكك أبدا مهما حاول المتآمرون فعل ذلك.

زيارة بيلوسى لتايوان

وفي غضون 24 ساعة فقط، لقى المنشور رواجا هائلا في الصين؛ إذ جرى مشاركته أكثر من 6 ملايين مرة، كان منها من قبل بعض الجهات الإعلامية المرموقة داخل البلاد.

وفي الصين، انتشرت حملة دعائية شرسة تهدف إلى الترويج إلى رسالة أنه «توجد دولة صين واحدة في العالم»، في ظل زيارة «بيلوسي» لتايوان.

بيلوسي: الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن تايوان

وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، خلال مقابلتها مع رئيسة تايوان تساي إنج ون، إن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن تايوان، خاصة في ظل التهديدات الدائمة للغزو الصيني، بالإضافة إلى اختراق القوات الصينية للنطاق الجوي والبحري للجزيرة.

وأكدت «بيلوسي» أنها بحثت مع تساي إنج ون «سبل تعزيز الدفاع عن القيم الديمقراطية».

وغادرت نانسي بيلوسي جزيرة تايوان أمس، بعد زيارة استمرت لعدة ساعات، مؤكدة أن الولايات المتحدة فخورة بعلاقاتها مع تايوان، فيما اعتبرت بكين هذه الزيارة انتهاكا لسيادتها، ومبدأ الصين الواحدة.

وتستكمل «بيلوسي» جولتها الآسيوية بالذهاب إلى كوريا الجنوبية واليابان.