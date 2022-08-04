مراد منير: أعداء النجاح حاربوني.. و«تميزي جه على دماغي» (فيديو)

كثير من كلمات الإشادة والإعجاب حظى بها المخرج مراد منير، من قِبل كبار النقاد والكتاب في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع اقتحامه لمجال الإخراج المسرحي، وانطلاقته الفنية التي نتج عنها كثير من العروض المسرحية الناجحة، أبرزها «لولي، والملك هو الملك»، مع حبيبته وزوجته فيما بعد النجمة الراحلة فايزة كمال.

تكريم خاص ناله المخرج مراد منير، خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ15 الأسبوع الماضي، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 8 أغسطس الجاري، وصدر عنه كتابًا تحت عنوان شامان المسرح المصري للدكتور مصطفى سليم، توثيقًا لنجاحاته على خشبة المسرح.

مراد منير: لدي مشاريع مسرحية مميزة

وفي تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، قال المخرج مراد منير، إنه توقف عن العمل المسرحي منذ 14 عامًا أو بمعنى أدق تم تجاهله ولم يؤدي بمهامه كـ مبدع يهيم عشقًا ويملك طاقة جبارة لتقديم أحلى وأفضل العروض: «أمتلك مشروعات مسرحية مهمة ومع ذلك لم أنفذها طيلة السنوات الماضية، لوجود أشخاص كانوا يتربصون بي، ويتخوفون من نجاحاتي، ومن الأعمال الجيدة التي أقدمها ويستمر عرضها لفترات طويلة».

أشهر المسرحياته التي قدمها

واستطرد قائلًا: «في فترة الثمانينيات عندما كُتب عني أني مخرج متميز، بدأ بعض الأشخاص في محاربتي، وتربص أصحاب العروض المسرحية التي تسد النفس، يعني نجاحي جِه على دماغي.. ولو كنت فاشل شوية لم يكن يظهر لي أعداء».

ومن أشهر العروض المسرحية التي قدمها مراد منير، سي علي وتابعه قفة، منين أجيب ناس، ملك الشحاتين، وتقديمه نصوص مسرحية لكبار الكتاب والشعراء مثل نعمان عاشور، ونجيب سرور، وأحمد فؤاد نجم.

ويستعد للعودة للمسرح من جديد، من خلال عرض مميز مع مجموعة من الشباب، بالتزامن مع تكريمه في حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي.