مراد منير: «مبسوط إني اتكرمت في المهرجان القومي للمسرح وأنا لسه عايش» (فيديو)

عبّر المخرج مراد منير، عن سعادته بالتكريم الذي حظى به من قبل المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ15، واصفًا إياه بالأمر الجيد، خصوصًا مع الاتجاه الآن لتكريم الأحياء من المبدعين «شيء لطيف إن الناس تفتكرك وتتكرم، قبل كده كان بيتم تكريم الأموات، أما الآن يتم تكريم من هم على قيد الحياة، وهذا في حد ذاته أمر يدخل السعادة على قلوبنا».

وأضاف المخرج مراد منير، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، أن تكريمه بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، من الأمور التي أسعدت أبناءه كثيرًا «طالما ولادي يوسف وليلى فرحوا، يبقى التكريم ده حاجة لطيفة».

مراد منير بعد التكريم: عايز أبدأ مسرح من جديد

وعما إذا كان التكريم يشكل فارقًا لدى الفنان، أوضح بقوله «عندما يكرمونا الآن، ويطلعونا على وش الدنيا ويقولوا هنا مخرج يدعى مراد منير يستحق أن نقول له شكرًا، وبالتالي أنا سعيد بالتكريم وبشكرهم جدًا، خصوصًا بعد أن تم تجاهلي منذ زمن لنحو 14 عامًا، ولم أقم بإخراج أي عمل مسرحي بالرغم من طاقتي الفنية الرهيبة التي أتمتع بها».

واستطرد بقوله: حتى الآن أشعر أنني لم أقدم مسرح، ولدى إحساس بأنني فنان يريد أن يبدأ من جديد، أتمنى أن أقدم أعمالًا تكون بمثابة هدية لمصر.

تزوج من الفنانة فايزة كمال وأنجب منها ليلى ويوسف

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ15، قد كرّم عددا من المبدعين في حفل الافتتاح الأسبوع الماضي، على رأسهم المخرج مراد منير، الذي حضر لتسلم جائزته وصعد إلى المسرح بصحبة ابنته ليلى، التي أنجبها وشقيقها يوسف من الفنانة الراحلة فايزة كمال.