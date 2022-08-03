لطلاب الجامعات.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023

أقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفترة الماضية، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وموعد بدء الدراسة في الجامعات 2022، حيث حدد المجلس الأول من أكتوبر المقبل، أول أيام الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد، على أن يكون 9 يناير 2023، موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، و28 يناير موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى الجديد.

موعد بدء الدارسة 2022-2023 في الجامعات

وقالت الدكتورة آمال عبدالله عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، أن الكلية بدأت الاستعداد للعام الجديد قبل موعد بدء الدراسة 2022-2023، وفقًا لتوجيهات الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة، لافتة إلى أن الكلية تشهد اختبارات القدرات وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته وزارة التعليم العالي، مضيفة أنها مقسمة إلى يومين لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور، لافتة إلى أنه يشترط لنجاح الطالبة فى اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية أن تحصل على نسبة 65% من إجمالى اختبارات القدرات.

اختبارات القدرات 2022

وأضافت«عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكلية تتميز بوجود العديد من الاختبارت تتمثل في اختبار الطول والوزن حيث يشترط فى الطالبة المتقدمة للكلية أن لا يقل طولها عن 155 سم والاختبار الشخصى للتأكد من النطق والاستماع والصوت والمعلومات العامة، أما عن الاختبار الرياضى للكلية فهى اختبار السرعة (اختبار العدوى/50 متر)، 600 متر جرى تحمل وتمرين رشاقة«جرى الزجزاج» ما بين الإجمالي واختبار الوثب العريض من الثبات واختبار المرونة (ثني الجذع لأسفل من الوقوف على المقعد).

و في السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، انتظام أعمال اختبارات القدرات 2022 دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.