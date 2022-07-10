مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الكوبري الأزرق بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الكوبري الأزرق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات مديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ، إشارة بانقلاب سيارة على الكوبري الأزرق بكفر الشيخ.

أسماء الضحية والمصابين

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «رجب. ص»، 58 عاما، وإصابة «ل . ر»، 50 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«م. م»، 55 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، إداري مركز كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.